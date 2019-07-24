У Стамбулі вилучили понад 270 млн фальшивих доларів

У результаті спецоперації, проведеної в одному з районів у європейській частині Стамбула, правоохоронці вилучили велику партію фальшивих американських доларів, загальною сумою 271 млн 150 тисяч.

Про це повідомляє агентство DHA.

«У ході спецоперації з’ясувалося, що в приміщенні типографії, де проводили обшук, за електронною панеллю, є потаємні двері. За ними і було виявлено фальшиві гроші номіналом 271 млн 150 тисяч доларів США», - повідомили в управлінні відділу фінансових злочинів та боротьби з контрабандою району Есеньюрті, де й проводився обшук.

У результаті проведеної спецоперації було заарештовано 5 осіб.

Як вказали правоохоронці, вилучені гроші за номіналом стали рекордною сумою, яку виявляли у фальшивомонетників за останні роки.