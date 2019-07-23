Трамп привітав Джонсона і додав, що той добре робитиме свою роботу
Укрінформ
Президент США Дональд Трамп привітав Бориса Джонсона з майбутнім прем'єрством у Великій Британії.
Про це він написав у Twitter.
“Вітаю Бориса Джонсона з тим, що він стане прем'єром Великої Британії”, - написав Трамп.
Він також додав, що Джонсон буде добре робити свою роботу.
Раніше повідомлялося, що новим лідером Консервативної партії Великої Британії став колишній міністр МЗС Борис Джонсон.
У середу, 24 липня, Джонсон буде офіційно призначений прем'єр-міністром країни.
Як відомо, Борис Джонсон пообіцяв вивести країну з Європейського Союзу 31 жовтня з угодою або без неї. У зв'язку з цим двоє міністрів - фінансів та юстиції, вже заявили, що підуть у відставку в разі перемоги Джонсона.