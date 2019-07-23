Трамп привітав Джонсона і додав, що той добре робитиме свою роботу

Президент США Дональд Трамп привітав Бориса Джонсона з майбутнім прем'єрством у Великій Британії.

Про це він написав у Twitter.

“Вітаю Бориса Джонсона з тим, що він стане прем'єром Великої Британії”, - написав Трамп.

Він також додав, що Джонсон буде добре робити свою роботу.

Раніше повідомлялося, що новим лідером Консервативної партії Великої Британії став колишній міністр МЗС Борис Джонсон.

У середу, 24 липня, Джонсон буде офіційно призначений прем'єр-міністром країни.

Як відомо, Борис Джонсон пообіцяв вивести країну з Європейського Союзу 31 жовтня з угодою або без неї. У зв'язку з цим двоє міністрів - фінансів та юстиції, вже заявили, що підуть у відставку в разі перемоги Джонсона.