Польща модернізує свої танки Т-72 на майже півмільярда доларів

Варшава модернізує танки Т-72, які є на озброєнні збройних сил країн, на польських підприємствах на суму 1,75 млрд злотих (понад 460 млн дол.).

За оцінками експертів, модернізація, яка відбуватиметься упродовж шести років, стосуватиметься понад 300 танків, інформує tvn24.pl.

“Цей великий контракт дозволяє вірити у те, що входячи поступово у третю декаду XXI століття наша армія дійсно буде краще озброєною”, - заявив щодо цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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Він додав, що модернізація танків Т-72 на польських заводах є також хорошою можливістю зберегти робочі місця і розвивати оборонні можливості.

Він відвідав з цього приводу завод компанії Bumar-Labedy у місті Глівіце, де відбуватиметься частина робіт з модернізації танків Т-72.

Загалом, ремонтом упродовж 2019-2025 років займатиметься консорціум польської групи озброєнь (PGZ), до складу якої входять, зокрема, Bumar-Labedy і військове автомобільне підприємство (WZM) у Познані.