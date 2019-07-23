Польща модернізує свої танки Т-72 на майже півмільярда доларів
За оцінками експертів, модернізація, яка відбуватиметься упродовж шести років, стосуватиметься понад 300 танків, інформує tvn24.pl.
“Цей великий контракт дозволяє вірити у те, що входячи поступово у третю декаду XXI століття наша армія дійсно буде краще озброєною”, - заявив щодо цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
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Він додав, що модернізація танків Т-72 на польських заводах є також хорошою можливістю зберегти робочі місця і розвивати оборонні можливості.
Він відвідав з цього приводу завод компанії Bumar-Labedy у місті Глівіце, де відбуватиметься частина робіт з модернізації танків Т-72.
Загалом, ремонтом упродовж 2019-2025 років займатиметься консорціум польської групи озброєнь (PGZ), до складу якої входять, зокрема, Bumar-Labedy і військове автомобільне підприємство (WZM) у Познані.