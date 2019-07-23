Сутички в Ефіопії забрали життя щонайменше 25 осіб
Про це повідомляє BBC.
«На півдні Ефіопії щонайменше 25 людей загинули в результаті зіткнень між силовиками та активістами з місцевої етнічної групи, які вимагають проведення референдуму про автономію свого регіону», - йдеться в повідомленні.
Представники народу сідама звинуватили ефіопську владу в недотриманні обіцянки провести референдум з приводу надання автономії регіону Сідама.
Під час заворушень ефіопські сили безпеки використовували проти протестувальників бойові набої.
Як відомо, в минулий четвер сідамські активісти оголосили про намір проголосити свою власну федеральну область.
Сідама є п’ятою за розміром етнічною групою в Ефіопії та складає до 4% населення цієї африканської країни, проживаючи компактно на півдні. При цьому перші 4 найбільші етноси Ефіопії вже мають свої автономні регіони.