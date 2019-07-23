Сутички в Ефіопії забрали життя щонайменше 25 осіб

Щонайменше 25 осіб загинули на півдні Ефіопії в сутичках між місцевими автономістами, що вимагають референдуму, та силовиками.

Про це повідомляє BBC.

«На півдні Ефіопії щонайменше 25 людей загинули в результаті зіткнень між силовиками та активістами з місцевої етнічної групи, які вимагають проведення референдуму про автономію свого регіону», - йдеться в повідомленні.

Представники народу сідама звинуватили ефіопську владу в недотриманні обіцянки провести референдум з приводу надання автономії регіону Сідама.

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Під час заворушень ефіопські сили безпеки використовували проти протестувальників бойові набої.

Як відомо, в минулий четвер сідамські активісти оголосили про намір проголосити свою власну федеральну область.

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Сідама є п’ятою за розміром етнічною групою в Ефіопії та складає до 4% населення цієї африканської країни, проживаючи компактно на півдні. При цьому перші 4 найбільші етноси Ефіопії вже мають свої автономні регіони.