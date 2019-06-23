В Ефіопії застрелили начальника генштабу

Прем'єр-міністр країни заявив про те, що в результаті заворушень на півночі країни вбито начальника генштабу і кількох посадовців.

Про це інформує BBC.

"Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі повідомив, що начальник генштабу країни Сеаре Меконнен застрелений у ході заворушень у північному регіоні Амхара", - йдеться в повідомленні.

У виступі по телебаченню Абій Ахмед Алі також сказав, що в результаті нападу в столиці регіону Амхара місті Бахр-Дар убито кількох посадових осіб.

Раніше, нагадує BBC, уряд заявив, що в Амхарі відбулася "спроба перевороту".