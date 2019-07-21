Десятки тисяч людей знову вийшли на антиурядові протести в Гонконгу

Демонстранти в Гонконгу продовжують вимагати від влади скасування законопроєкту про екстрадицію громадян до Китаю, а також проведення розслідування дій поліції під час протестів.

Про це повідомляє DW.

"Десятки тисяч людей вийшли у неділю, 21 липня, на антиурядові протести на вулиці в Гонконгу. Вони вимагають остаточної відмови від суперечливого законопроєкту про екстрадицію громадян до Китаю, а також виступають проти насильства з боку поліції на минулих демонстраціях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що влада заблокувала центр міста, правопорядок забезпечують близько п'яти тисяч правоохоронців. Поліція також скоротила маршрут демонстрації, обґрунтовуючи це сутичками, які відбулись на минулих акціях протесту. Однак демонстранти пройшли маршем від парку Вікторії у торговому районі до сусіднього району Ван Чай.

Як повідомлялося, глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам вже заявила про остаточне припинення роботи над скандальним законопроєктом. Але це не задовольнило активістів, які тепер вимагають її відставки.

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Протестувальники також наполягають на створенні незалежної комісії з розслідування дій правоохоронців, зокрема, стрілянини по мітингарях гумовими кулями, використанні перцевого спрею та сльозогінного газу. Також демонстранти оприлюднили відео, на якому поліцейські б'ють ймовірно неозброєних мітингарів кийками та щитами.

Протести у Гонконгу почались кілька місяців тому через намір уряду ухвалити закон про екстрадицію правопорушників до материкового Китаю за запитом Пекіна. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей.