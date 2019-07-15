На акції протесту в Гонконзі постраждали 28 осіб

У Гонконзі щонайменше 28 людей отримали поранення в результаті сутичок між активістами і поліцією, що сталися напередодні у приміському районі Ша Тін.

Про це повідомляє South China Morning Post.

«Вночі в неділю в Ша Тіні постраждали 28 осіб, 22 з яких було доставлено до лікарні, двоє перебували у критичному стані, четверо були серйозно поранені, а решта 14 були стабільні», - йдеться в повідомленні.

Поліція повідомила, що в ході зіткнень постраждали 10 офіцерів, одному з них відкусили палець.

20 чоловіків і 17 жінок було заарештовано під час заворушень у торговому центрі New Town Plaza після мирної акції протесту проти закону про екстрадицію.

За словами організаторів, марш у Ша Тіні в неділю зібрав 115 тисяч осіб. Поліція заявила, що на піку мітингу були присутні 28 тисяч людей.

Як повідомлялося, масові протести в Гонконзі проходять на тлі невдоволення людей законопроектом, який, на думку його критиків, може дозволити КНР затримувати політичних опонентів на території міста. Суперечливий законопроект про екстрадицію дозволить відправляти підозрюваних у злочинах на континентальний Китай для подальшого судового процесу.