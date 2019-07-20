В Індії блискавка вбила дев'ятьох людей

В індійському штаті Біхар унаслідок удару блискавки загинули щонайменше дев’ятеро осіб, в тому числі восьмеро дітей.

Про це повідомляє News Nation.

"Щонайменше дев'ятеро людей, серед яких восьмеро дітей, загинули, а інші отримали поранення внаслідок удару блискавки в селі Дханпур району Навада у штаті Біхар у п'ятницю опівдні", - йдеться у повідомленні.

Трагедія сталася в районі поліцейського відділення Каші Чоук, коли декілька дітей гралися під дощем за межами своїх будинків.

13 осіб, які отримали поранення внаслідок інциденту, були доправлені до лікарні та отримують необхідну допомогу.

Блискавка є основною причиною смерті під час бурі по всій Індії. Згідно з даними, опублікованими Національним бюро збору інформації, внаслідок ударів блискавки близько 30 тисяч осіб втратили життя в країні з 2005 року, що складає в середньому 2000 смертельних випадків щорічно.