На Алясці небувала спека, гинуть птахи, горять ліси

Приполярна Аляска пережила цього тижня найспекотніший день в історії спостережень - температура в Анкориджі, США, перевищила 32ºC.

Про це повідомляє ВВС.

"Околиці Анкориджа, найбільшого міста Аляски, в якому проживають 40% населення всього штату, затягнуті димом лісових пожеж, а річки переповнені водою. Попередній рекорд не дотягував і до 30ºC, середня температура для цієї пори року зазвичай становить 18ºC, а середня пікова - трохи нижче 24ºC", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, незвично теплим був ще травень, особливо в заполярній частині Аляски, що насторожило метеорологів і екологів. Потім послідував рекордно спекотний червень, і от тепер - липневий пік.

На цьому проблеми не закінчуються. У червні на Алясці - сезон гроз, і блискавки стали причиною кількох великих пожеж, зокрема біля Лебединого озера неподалік Анкориджа. В результаті з початку червня місто та його околиці час від часу окутує дим.

Американська метеослужба випускає попередження і радить людям їздити з увімкненими фарами, обмежити фізичну активність, а людям літнього віку та хворим взагалі пропонує сидіти вдома.

Льодовики відповіли на спеку агресивним таненням, і метеорологи попереджають, що місцеві річки вже готові вийти з берегів.

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