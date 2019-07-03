Червнева спека: для врожаю відчутно, але все одно - рекордно

Погода випробовує аграріїв — як не спекою, то шквалами, які вже зашкодили раннім зерновим та подекуди кукурудзі і овочам. Кажуть, це не критично…

В Україні через аномальну червневу спеку на два тижні раніше строку почалися жнива ранніх зернових. За даними Мінарополітики, в 20 областях вже намолочено близько 6 млн тон. Щоправда, спеціалісти відмічають: в переважній більшості господарств колос на полях не встиг повністю налитися, а фактично “запікся” через тривалу і жарку посуху, що панувала в Україні в другій половині червня під впливом Сахари.

«Червень став найспекотнішим за всю історію спостережень», - йдеться в заяві Служби з питань зміни клімату в рамках програми Коперник (C3S). Зазначається, що через інтенсивні потоки гарячого повітря з пустелі Сахара температура повітря в червні 2019 року в північній півкулі в цілому виявилася приблизно на 1°C вище попереднього рекорду, встановленого в червні 1999 року.

Через цей “подих” Сахари протягом другої декади червня в Україні стояла неймовірна для цього періоду спека. Максимальна температура повітря в окремі дні в “найхолодніших” регіонах - західних, Житомирській та Вінницькій областях підвищувалася до +31-34°С, на іншій території країни сягала +35-37°С. Загалом протягом майже двох тижнів температура трималася вище +30°С.

Інтенсивне накопичення тепла (суми ефективних температур майже в півтора рази перевищували норму) в цей період призвело до передчасного дозрівання ранніх зернових в Україні. Так, в південних областях воскова і повна стиглість зерна озимих настала на 1,5-2,5 тижні раніше середніх термінів.

На жаль не лише високі температури вплинули на український агросектор, а й шквали, які періодично супроводжували гарячі “сахарські” потоки, завдали чимало шкоди посівам сільськогосподарських культур. Зокрема, такій важливій експортній культурі як кукурудза. Сильні вітри місцями буквально укладали її до землі!

В цілому за даними Укргідрометеоцентру, найбільшої шкоди зазнали посіви в північних, східних і центральних областях, де спочатку спостерігалася ґрунтова посуха різної інтенсивності, а потім під час шквалів випало від 5 до 20% норми опадів, пише apk-inform.com. При цьому агрометеорологічні умови для формування урожаю пізніх культур, зокрема соняшнику, сої, були переважно задовільними.

Так, в результаті переміщення 27-29 червня із заходу на схід холодного атмосферного фронту відбулося різке зниження температури повітря та формування в атмосфері шквальних осередків, які накрили західні, північні та окремі райони центральних областей. Як розповіли агрономи інтернет-виданню SuperAgronom.com, від сильного вітру найбільше постраждала кукурудза. Особливо у Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях.

Вилягання посівів під впливом шквального вітру, кажуть агрономи, можливо і не дуже вплине на майбутній урожай, адже у кукурудзи ще є час «стати на ноги». Проте, вірогідно, виникнуть проблеми з її збиранням. «У нас вилягання посівів не дуже значне, до того ж на різних полях, залежно від термінів сівби, рослини знаходяться у різних стадіях розвитку. Є ранні посіви, де вже повним ходом йде запилення качанів, це сіяли 10 квітня. Є більш пізніх термінів сівби посіви, там до викидання волоті ще дуже далеко, рослини невисокі, тож вітром їх пошкодило набагато менше. На пізніших посівах інша проблема: повітряні корені рослини сформували, але через спеку ці корені не встигли добре проникнути у ґрунт, і такі рослини просто вітер зламав у прикореневій зоні. Це приблизно 2% посівів, але ж це також майбутній урожай, який ми недоотримаємо», - пояснив Антон Басанець, агроном приватного фермерського господарства на Сумщині.

За даними SuperAgronom.com, овочеві культури традиційного “борщового набору” теж потерпали від рекордної спеки в червні. Виробники відзначають: якщо такі умови протримаються й надалі, то втрати врожаю неминучі, адже основна частина промислових посівів картоплі, моркви, капусти та буряка в агропідприємствах південної та центральної частини України вирощується на богарі, тобто без поливу.

За оцінками аналітиків EastFruit, площі під овочами так званого борщового набору і картоплею в Україні в 2019 році були дуже різко розширені. І якби не рання спека, то прогнозувалося навіть перевиробництво цих культур. Однак початок літнього сезону показав, що погодні умови поки що далекі від ідеальних.

Разом з тим агроаналітики все одно прогнозують в Україні в цілому непогані врожаї.

Згідно з оптимістичним прогнозом Міністерство аграрної політики і продовольства очікує зростання врожаю зернових культур на 1% до 70,8 млн тон в 2019/2020 маркетинговому році (липень 2019 - червень 2020) порівняно з 2018/2019 м. р. За песимістичним прогнозом врожай знизиться на 4% до 67,4 млн тон.

За повідомленням УкрАгроКонсалт, зовнішня служба департаменту сільського господарства США (FAS USDA) переглянула свої червневі прогнози деяких ключових показників зернового балансу України в сезоні 2019/20. Так, на 320 тис. тон до 33,32 млн. тон підвищений прогноз виробництва кукурудзи, хоча це все одно на 7% менше рекордного врожаю сезону 2018/19.

Прогноз виробництва пшениці в Україні в порівнянні з червневим звітом USDA знижений на 932 тис. тонн до 29,068 млн. тон, щоправда, на 16% більше, ніж в сезоні 2018/19. І новий урожай, незважаючи на коригування, на думку західних аналітиків, стане рекордним.

Марина Нечипоренко, Київ