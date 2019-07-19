Прем’єр Косова подав у відставку — його викликає трибунал у Гаазі

Прем’єр-міністр частково визнаної держави Косово Рамуш Харадінай цієї п’ятниці подав у відставку через те, що його для надання показів викликає Спеціальний трибунал у Гаазі.

Про це повідомляє Balkan Insight

«Рамуш Харадінай, прем’єр Косова, у п’ятницю оголосив, що йде у відставку. Причиною він назвав виклик до Спеціального трибуналу в Гаазі для надання свідчень як підозрюваний у скоєнні військових злочинів. За його словами, обвинувачення йому наразі не висунули», - йдеться у повідомленні.

При цьому Харадінай наголосив, що «честь прем'єр-міністра і держави повинна бути збережена».

Харадінай повідомив, що після його відставки президент Хашим Тачі розпочне консультації з партіями про проведення дострокових виборів. Після цього, за його словами, він «поверне мандат народу».

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Нагадаємо, що Спеціальний трибунал в Гаазі був сформований для встановлення винних за скоєні під час війни у Косові злочини.

Як відомо, Рамуш Харадінай був прем’єром Косова з 2017 року. Він вже вдруге йде з поста прем'єр-міністра через підозру у скоєнні військових злочинів: у 2005 році він подав у відставку після того, як Міжнародний кримінальний трибунал по колишній Югославії в Гаазі звинувачував його у злочинах проти людяності і порушенні законів та звичаїв війни, але його виправдали через відсутність переконливих доказів.

Слід зазначити, що підстави для згаданих звинувачень існують, оскільки Харадінай був командувачем Армії визволення Косова – албанського збройного формування, що відстоювало самостійність Косова від Югославії і боролося з сербськими силовиками у 1998-1999 роках.