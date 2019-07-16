Макрон погодився стати посередником у переговорах Сербії та Косова

Президент Франції Еммануель Макрон допоможе поновити переговори про нормалізацію відносин між Сербією і Косовом, що загострилися в останні місяці через податок на імпорт.

Про це він заявив після зустрічі зі своїм сербським колегою Александаром Вучичем у Белграді, інформує "Радіо Свобода".

Макрон підкреслив, що разом із канцлером Німеччини Ангелою Меркель запросить на переговори до Парижа делегації з Сербії та Косова.

Водночас він зауважив, що Франція і Німеччина, як і будь-яка інша країна, не можуть запропонувати «чарівне врегулювання» кризи між Сербією і Косово, бо основна роль у цьому належить цим двох балканським країнам.

Напруженість між Белградом і Приштиною бере початок від бойових дій 1999 року під проводом НАТО, в результаті яких Косово від’єдналося від Сербії, оголосивши незалежність, але Белград цього не визнав.

Переговори за посередництва Європейського союзу не змогли врегулювати розбіжності між двома країнами. Ця напруженість ще більше зросла після того, як Косово в листопаді ввело 100-відсоткові мита на всі товари з Сербії та Боснії і Герцеговини.

Белград заявив, що це створило гуманітарну кризу на півночі Косова, але Приштина наполягає, що товари, які надходять з Сербії, були замінені імпортом з інших країн.

15 липня президент Франції Емманюель Макрон прибув із дводенним візитом до столиці Сербії Белграда.