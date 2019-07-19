У горах Тіроля розбився літак, є загиблі

У горах Тіроля в Баварії розбився малий літак, загинуло троє людей.

Про це повідомляє Bayerische Rundfunk.

«У четвер у другій половині дня маленький літак розбився біля Лейташа в Тіролі в горах Веттерштайн. За інформацією з тірольської поліції, загинуло не менше трьох осіб», - йдеться у повідомленні.

У Баварії розбився малий літак/Фото: br.de

Особи загиблих наразі невідомі, як і причина інциденту. Відомо, що літак загорівся після падіння.

На місці, в районі Гарміш-Патенкірхена на висоті понад 2300 м у горах триває пошукова операція.