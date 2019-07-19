У горах Тіроля розбився літак, є загиблі
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Укрінформ
У горах Тіроля в Баварії розбився малий літак, загинуло троє людей.
Про це повідомляє Bayerische Rundfunk.
«У четвер у другій половині дня маленький літак розбився біля Лейташа в Тіролі в горах Веттерштайн. За інформацією з тірольської поліції, загинуло не менше трьох осіб», - йдеться у повідомленні.
У Баварії розбився малий літак/Фото: br.de
Особи загиблих наразі невідомі, як і причина інциденту. Відомо, що літак загорівся після падіння.
На місці, в районі Гарміш-Патенкірхена на висоті понад 2300 м у горах триває пошукова операція.