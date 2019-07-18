Очільник МВС Грузії дав покази щодо розгону протестувальників у Тбілісі

Міністр внутрішніх справ Грузії Георгій Гахарія був допитаний прокуратурою у справі про силовий розгін акції протесту у Тбілісі в ніч проти 21 червня.

Про це повідомляє Rustavi 2.

“У прокуратурі Грузії відбувся допит міністра внутрішніх справ, на якому, як стверджує Георгій Гахарія, було багато питань, міністр відповів на всі питання”, - йдеться у повідомленні.

За словами Гахарії, зараз уряд турбується про те, щоб надати людям, пораненим 20-21 червня, належну допомогу.

«Головне занепокоєння МВС або мене особисто - це подбати про наших громадян, які постраждали від насильницьких протиправних дій під час цих подій. Крім того, для нас надзвичайно важливо здійснити розслідування у міністерстві внутрішніх справ, що точно розкриє всіх організаторів цих дій, які перетворили мирну демонстрацію на акт насильства», - сказав міністр внутрішніх справ Грузії.

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Як повідомляв Укрінформ, у столиці Грузії Тбілісі 20 червня розпочалися протести після того, як депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.

20 червня протести переросли у сутички протестувальників з поліцією. 21 червня через ці події у відставку подав голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе, задовольнивши одну з вимог мітингувальників.