Очільник МВС Грузії дав покази щодо розгону протестувальників у Тбілісі
Про це повідомляє Rustavi 2.
“У прокуратурі Грузії відбувся допит міністра внутрішніх справ, на якому, як стверджує Георгій Гахарія, було багато питань, міністр відповів на всі питання”, - йдеться у повідомленні.
За словами Гахарії, зараз уряд турбується про те, щоб надати людям, пораненим 20-21 червня, належну допомогу.
«Головне занепокоєння МВС або мене особисто - це подбати про наших громадян, які постраждали від насильницьких протиправних дій під час цих подій. Крім того, для нас надзвичайно важливо здійснити розслідування у міністерстві внутрішніх справ, що точно розкриє всіх організаторів цих дій, які перетворили мирну демонстрацію на акт насильства», - сказав міністр внутрішніх справ Грузії.
Як повідомляв Укрінформ, у столиці Грузії Тбілісі 20 червня розпочалися протести після того, як депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.
20 червня протести переросли у сутички протестувальників з поліцією. 21 червня через ці події у відставку подав голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе, задовольнивши одну з вимог мітингувальників.