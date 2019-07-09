В парламенті Грузії та навколо нього розгорнули поліцейські підрозділи

У вівторок зранку в Тбілісі триває мобілізація силовиків: поліцію розгорнуто в парламенті та навколо нього, а також поблизу проспекту Руставелі.

Про це повідомляє Rustavik.

«Поліцейські підрозділи розгорнули в будівлі парламенту Грузії та поблизу проспекту Руставелі. Представників Департаменту спеціальних призначень розгорнули в чотирьох кварталах... Мобілізація силовиків відбулася і в регіонах», - йдеться в повідомленні.

Однак, як зазначається, учасники протестної акції з вимогою відставки голови МВС країни Георгія Гахарії відмовляються змінити свої плани та заявляють про продовження мирної боротьби. О 6 годині ранку вони зуміли пройти на проспект Руставелі. Їх вимоги незмінні – відставка Гахарії, який «мусить понести політичну відповідальність» за кривавий розгін 20 червня народного протесту проти відвідин парламенту країни одіозними російськими політиками, що підтримують окупацію грузинських територій.

Як відомо, протести в Грузії тривають уже 20 днів поспіль.

Як повідомлялося, у понеділок ввечері разом із цією акцією відбувся мітинг противників ЛГБТ. Між учасниками обох зборів сталося кілька дрібних інцидентів, внаслідок чого одна особа була госпіталізована з розбитою головою.

Фото: Civil.ge