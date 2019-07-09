Протести в Тбілісі: одному з учасників розбили голову

Учасник антиокупаційної акції за відставку глави МВС Грузії в понеділок ввечері був госпіталізований з ушкодженнями голови.

Про це повідомляє Грузія Online.

«З одним із учасників антиокупаційної акції розправилися фізично. Йому знадобилася допомога бригади швидкої допомоги. У нього виявлені ушкодження в області голови», - йдеться в повідомленні.

Як пояснив потерпілий, 22-річний Торніке Берідзе, до нього підійшов невідомий і вдарив чимось по голові. За словами його сестри – ременем з пряжкою. Нападник при цьому назвав учасників антиокупаційної акції ЛГБТ-активістами, а главу МВС країни Георгія Гахарію – міністром. Берідзе був госпіталізований у тбіліську клініку імені Аладашвілі, де йому на голову наклали шви.

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Всього ж у цей вечір під час акції відбулося декілька дрібних інцидентів, на які поліція швидко відреагувала. Справа в тому, що на площі, де вже 20 днів поспіль збираються активісти, які засуджують російську агресію та окупацію грузинської території, а також вимагають відставки міністра внутрішніх справ Георгія Гахарії, у понеділок ввечері на свою акцію прийшли противники ЛГБТ. Поліцейські розділили обидві акції, щоб уникнути насильства.

Фото: AA