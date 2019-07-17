Експрезидент Еквадору підтвердив втручання Ассанжа у вибори США

Колишній президент Еквадору Рафаель Корреа заявив, що засновник Wikileaks Джуліан Ассанж втручався у президентські вибори США у 2016 році.

Про це він повідомив CNN.

“Ми з'ясували, що він (Ассанж — ред.) втручався у вибори (США — ред.) і ми цього не дозволяємо, тому що у нас є принципи й чіткі цінності. Нам би теж не сподобалось, щоб будь-хто втручався у наші вибори”, - сказав Корреа.

Він також додав, що Еквадор не дозволить втручання у справи інших країн, зокрема, дружнього союзника США.



Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід підписав розпорядження про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США.

Ассанж був заарештований 11 квітня після семи років, проведених у посольстві Еквадору в Лондоні. Зараз він відбуває термін 50 тижнів у британській в'язниці за порушення умов звільнення під заставу.

Сполучені Штати наполягають на видачі Британією Ассанжа за звинуваченням у незаконній публікації секретних матеріалів, зокрема імен засекречених джерел, а також у змові з військовим ексаналітиком, рядовим Челсі Меннінгом щодо доступу до таємної інформації.