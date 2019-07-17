Експрезидент Еквадору підтвердив втручання Ассанжа у вибори США

Експрезидент Еквадору підтвердив втручання Ассанжа у вибори США

Укрінформ
Колишній президент Еквадору Рафаель Корреа заявив, що засновник Wikileaks Джуліан Ассанж втручався у президентські вибори США у 2016 році.

Про це він повідомив CNN.

“Ми з'ясували, що він (Ассанж — ред.) втручався у вибори (США — ред.) і ми цього не дозволяємо, тому що у нас є принципи й чіткі цінності. Нам би теж не сподобалось, щоб будь-хто втручався у наші вибори”, - сказав Корреа.

Він також додав, що Еквадор не дозволить втручання у справи інших країн, зокрема, дружнього союзника США.
 

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Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід підписав розпорядження про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США.

Ассанж був заарештований 11 квітня після семи років, проведених у посольстві Еквадору в Лондоні. Зараз він відбуває термін 50 тижнів у британській в'язниці за порушення умов звільнення під заставу.

Сполучені Штати наполягають на видачі Британією Ассанжа за звинуваченням у незаконній публікації секретних матеріалів, зокрема імен засекречених джерел, а також у змові з військовим ексаналітиком, рядовим Челсі Меннінгом щодо доступу до таємної інформації.

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