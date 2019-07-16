У Чечні літак упав на приватний будинок

У Чечні легкомоторний літак впав на приватний будинок. Постраждали четверо людей.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на МНС РФ.

"О 07:58 мск надійшло повідомлення про те, що в станиці Новощедрінська Шелковського району з невстановленої причини сталося падіння легкомоторного літака на приватний житловий будинок, загоряння не було. За попередньою інформацією є постраждалі - чотири людини", - зазначається у повідомленні.

Літак врізався у будинок правої площиною крила і носом, зруйнувавши половину будівлі. Власне повітряне судно зазнало незначних пошкоджень. За даними МНС, пілот зламав ключицю, а мешканці будинку отримали сильний шок. Всі вони доставлені до лікарні.

ТАСС про аварію повідомило джерело в екстрених службах регіону. За його даними, серед постраждалих мешканців є дитина.

Обставини того, що сталося, та причини аварії встановлюються.