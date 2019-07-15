Повінь в Індії забрала 51 життя
Укрінформ
Унаслідок мусонних дощів у семи індійських штатах загинула 51 людина.
Про це повідомляє 7News.
“Загалом 51 людина загинула внаслідок інцидентів, пов'язаних із (мусонними — ред.) дощами в сімох індійських штатах із середи”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє 7News, найбільше від повені постраждав штат Ассам, де стихійне лихо вплинуло на життя 2,6 мільйона людей, загинуло 11.
У північних штатах Уттар-Прадеш та Біхар сильні зливи вплинули на життя 1,9 мільйона людей.
Зазначається, що метеорологи очікують ще більше дощу на північному сході Індії протягом наступних двох днів.
Як повідомлялося, кількість загиблих унаслідок повені та зсувів у Непалі сягнула 60, загалом від стихії постраждали понад 33 тисячі осіб.
Фото: EPA