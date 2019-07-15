Повінь в Індії забрала 51 життя

Унаслідок мусонних дощів у семи індійських штатах загинула 51 людина.

Про це повідомляє 7News.

“Загалом 51 людина загинула внаслідок інцидентів, пов'язаних із (мусонними — ред.) дощами в сімох індійських штатах із середи”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє 7News, найбільше від повені постраждав штат Ассам, де стихійне лихо вплинуло на життя 2,6 мільйона людей, загинуло 11.

У північних штатах Уттар-Прадеш та Біхар сильні зливи вплинули на життя 1,9 мільйона людей.

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Зазначається, що метеорологи очікують ще більше дощу на північному сході Індії протягом наступних двох днів.

Як повідомлялося, кількість загиблих унаслідок повені та зсувів у Непалі сягнула 60, загалом від стихії постраждали понад 33 тисячі осіб.

Фото: EPA