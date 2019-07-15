Три події світу. Контраверсійний саміт, контакти з Москвою та оскаженіла Феміда

Саміт Україна – ЄС не продемонстрував потужних результатів. Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову зі своїм кремлівським тезкою

Значних очікувань від саміту Україна – ЄС у більшості спостерігачів не було. На те є об`єктивні причини: Володимир Зеленський поки не зумів створити потужну зовнішньополітичну команду, а нинішні лідери ЄС є «кульгавими качками», адже оголошено імена їхніх наступників. Проте навіть у цій ситуації інцидент з недопуском профільного віце-прем`єра Іванни Клімпуш-Цинцадзе на саміт додав зайвої пікантності заходу. Представники України та ЄС прогнозовано обмінялися формальними запевненнями у готовності розвивати двосторонні відносини, але не більше.

Втім, Зеленський дебютував на іншому напрямі: провів першу телефонну розмову з Путіним, обговоривши долю українських полонених моряків та перспективи роботи Нормандської четвірки. Зустріч зовнішньополітичних радників Норманді у Берліні 12 липня не принесла прориву. Натомість можна констатувати, що українська сторона поступається російській у оперативності коментування подій у двосторонніх відносинах, що може мати негативні наслідки. До того ж у Москві не приховують, кого вважають своїм партнером в українських парламентських перегонах: делегацію «Опозиційної платформи «За життя» у штаб-квартирі «Єдиної Росії» прийняв прем`єр Медведєв, який побажав Віктору Медведчуку та його партайгеносе успіху на виборах.

У контексті російської політики на пострадянському просторі варто розглядати і візит прем`єр-міністра Молдови Майї Санду до Києва, де вона провела переговори з Володимиром Зеленським та Володимиром Гройсманом. Пані Санду запевнила у готовності розвивати відносини з Україною, проте не варто забувати, що її партнер по коаліції – Ігор Додон – має кардинально відмінні погляди.

Foto: Radio Svoboda/ Nataliya Kudryk

Суд в італійському місті Падуя засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі, присяжні на третину збільшили розмір покарання, яке пропонував прокурор. Військовослужбовця НГУ фактично визнали виним у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Рокеллі влітку 2014 року під Слов`янськом. Прихильники конспірології можуть пов`язати рішення суду з недавнім візитом до Рима Володимира Путіна, проте причина в іншому: у настроях італійського суспільства. У будь-якому випадку офіційний Київ повинен оперативно напрацювати лінію захисту для Віталія Марківа – він на це заслужив.

Євген МАГДА, Інститут світової політики