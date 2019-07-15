Повінь у Непалі забрала вже 60 життів

Кількість загиблих унаслідок повені та зсувів у Непалі сягнула 60, загалом від стихії постраждали понад 33 тисячі осіб.

Про це повідомляє Nepal24Hours.

«Число загиблих від повені та зсувів, спричинених дощами за минулі чотири дні, зросло до 60. Кількість поранених становить 38, зафіксовано 26 випадків зникнення людей безвісти», - повідомила поліція Катманду.

За даними МВС країни, від стихії постраждали понад 33 тисячі осіб, більше 2 тисяч було врятовано.

«Тривають невідкладні заходи з порятунку та допомоги на місцях», - повідомив міністр внутрішніх справ Непалу Рам Бахадур Тапа.

За даними Національного центру надзвичайних ситуацій при МВС, до заходів з порятунку і допомоги постраждалим залучені урядові установи різних рівнів, підрозділи безпеки, місцеві громади.

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«Надувних гумових човнів у Тераї (регіон біля підніжжя Гімалаїв – ред.) не вистачає для рятувальних робіт... Ми заохочуємо рятувальників, використовуючи всі наявні ресурси», - заявив голова центру Бед Ніджі Ханал.

Потерпілих розміщують у школах та громадських будівлях. Влада продовжує збирати відомості про людські втрати, а також про необхідну допомогу.

Фото: nepal24hours.com