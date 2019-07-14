У Непалі від повеней і зсувів загинули 32 особи

Зливи в багатьох районах Непалу спричинили повені та селі, в результаті яких загинули понад 30 осіб.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на міністерство внутрішніх справ Непалу.

"За останніми даними, жертвами повеней і селів, викликаних зливами, які тривають останні два дні, стали вже 32 особи, поранення отримали також 32 людини, ще 17 вважаються зниклими безвісти", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, повені зафіксовані у 21 із 77 районів країни.

Поліція Непалу мобілізувала на рятувальні роботи майже 30 тис. співробітників. Загалом повідомляється про порятунок понад 130 осіб.