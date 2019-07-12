У Мексиці стався зсув ґрунту, є загиблі

Унаслідок зсуву ґрунту у центральній Мексиці загинуло семеро осіб, з яких четверо - діти.

Про це пише інформаційне агентство “Сіньхуа”.

“Семеро членів однієї родини, у тому числі четверо неповнолітніх, загинули, коли внаслідок зсуву ґрунт засипав їх будинок у центральній Мексиці”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що інцидент був спричинений потужними зливами і трапився у населеному пункті Санто Тома Шаутлі, що в 15 км від столиці мексиканського штату Пуебла. “За інформацією місцевої рятувальної служби, у будинку саме проходило родинне святкування, приурочене до випуску дитини із початкової школи, коли пройшов зсув”, - повідомляє видання.

Ще двоє дітей були врятовані й доставлені до лікарні, інформації про їх стан наразі немає. “З огляду на небезпеку подальших злив та зсувів, влада евакуювала ще два будинки сусідні будинки, які знаходяться на пагорбі поблизу вузької ріки”, - зазначає агентство.

Додамо, що між червнем та жовтнем у Мексиці триває сезон дощів.