Землетрус у Каліфорнії створив розлом, який видно з космосу

Землетрус, що стався в Каліфорнії, був найпотужнішим за останні 25 років.

Епіцентр поштовхів розташовувався в пустельній зоні за 300 км від Лос-Анджелеса, але жителі цього міста та інших поселень в околицях відчули серйозну сейсмічну активність.

Максимальна амплітуда землетрусу досягла 7,1 бала за шкалою Ріхтера.

Як повідомляє CNN, за кілька днів після цього, супутники зробили фотографію, на якій видно розлом на поверхні Землі. Найсильніший землетрус не тільки завдав серйозної шкоди житловим будинкам та інфраструктурі міст, а й по суті змінив ландшафт місцевості.

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Розлом утворився недалеко від епіцентру підземних поштовхів, — в пустельній зоні, де колись була вода. Крім цього, тріщина пройшла через одне з каліфорнійських шосе, що паралізувало рух по ньому, пише НВ.

Нагадаємо, після другого землетрусу губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив у штаті надзвичайний стан.

Фото: Planet Labs, Inc.