У Каліфорнії стався ще один землетрус
Про це повідомляє телеканал ABC news, передає кореспондент Укрінформу.
"Останній землетрус потужністю понад 6 балів стався у цьому регіоні 1999 року, 20 років тому. А землетруси понад 7 балів це взагалі рідкісне явище", - розповіла в ефірі телеканалу ABC геолог доктор Люсі Джонс.
"20 років не було потужних землетрусів, тому нині можемо очікувати землетруси понад 6 балів орієнтовно кожні 3-5 наступних років. Просто тому що з точки зору геології, їх не було 20 років", - наголосила доктор Джонс.
Як повідомляє ABC, система попередження спрацювала і змогла дати час для підготовки містам у регіоні.
За попередніми повідомленнями, геологи передбачають, що землетрус у 6,4 бала у четвер був лише "передшоком" перед основним ударом у 7,1 бала у п`ятницю ввечері.
Про жертви внаслідок землетрусу наразі не повідомляється.