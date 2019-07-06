У Каліфорнії стався ще один землетрус

У п'ятницю ввечері, 5 липня, у південній частині штату Каліфорнія, США, стався землетрус потужністю 7,1 бала за шкалою Рихтера, лише за день після попереднього коливання у 6,4 бала.

Про це повідомляє телеканал ABC news, передає кореспондент Укрінформу.

"Останній землетрус потужністю понад 6 балів стався у цьому регіоні 1999 року, 20 років тому. А землетруси понад 7 балів це взагалі рідкісне явище", - розповіла в ефірі телеканалу ABC геолог доктор Люсі Джонс.

Епіцентр землетрусу розташований поблизу міста Ріджкрест, близько 250 кілометрів від Лос-Анджелеса. У самому мегаполісі не було руйнувань, хоча трясіння відчувалося, згідно з повідомленнями очевидців.

"20 років не було потужних землетрусів, тому нині можемо очікувати землетруси понад 6 балів орієнтовно кожні 3-5 наступних років. Просто тому що з точки зору геології, їх не було 20 років", - наголосила доктор Джонс.

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Як повідомляє ABC, система попередження спрацювала і змогла дати час для підготовки містам у регіоні.

За попередніми повідомленнями, геологи передбачають, що землетрус у 6,4 бала у четвер був лише "передшоком" перед основним ударом у 7,1 бала у п`ятницю ввечері.

Про жертви внаслідок землетрусу наразі не повідомляється.