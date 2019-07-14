У Парижі проходить військовий парад з нагоди Дня взяття Бастилії

У Парижі проходить військовий парад з нагоди національного свята Франції – Дня взяття Бастилії.

Приймає парад президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Єлисейськими полями урочистим маршем пройдуть понад 4 тисячі військовослужбовців – чоловіків і жінок. У параді задіяні 69 літаків, 40 вертольотів, до 200 мотоциклів, а також понад 200 коней.

Bonne fête à toutes et à tous, et vive la France ! 🇫🇷#14juillet pic.twitter.com/zkHoC9d65p — Yunus Emre Aydin (@nidyaemre) 14 липня 2019 р.

"Як ніколи, після закінчення Другої світової війни, Європа не була настільки важливою", - наголосив напередодні національного свята Франції президент Макрон.

Як відомо, спільна політика безпеки та оборони в Європі, створення так званої європейської армії є однією із головних стратегічних цілей президента Макрона.

Тому офіційний Париж розглядає сьогоднішній військовий парад, як демонстрацію європейської єдності й солідарності у сфері європейської оборони.

Разом із французькими військовими у параді беруть участь представники, зокрема, Німеччини, Великої Британії й Іспанії. Німецька сторона представляє на параді військово-транспортний літак А400М, Іспанія – військово-транспортний літак С130. Від Британії у небі над французькою столицею пролетять вертольоти Chinook.

Фото: Patrouille de France