Молдова розраховує на допомогу США у боротьбі з корупцією

Республіка Молдова більше ніж будь-коли потребує підтримки США в боротьбі з корупцією, контрабандою і відмиванням грошей.

Про це заявила прем'єр-міністра Молдови Мая Санду під час спільної пресконференції в Кишиневі з заступником держсекретаря США Девідом Гейлом, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в РМ.

"Сьогодні Молдова більше ніж будь-коли потребує підтримки США в боротьбі з корупцією, відмиванням грошей та контрабандою на регіональному рівні. У молдавського уряду є політична воля, щоб покласти край всім беззаконня і нелегальними схемами", - зазначила прем'єр.

Глава молдавського уряду підкреслила, що США були й залишаються стратегічним партнером для Республіки Молдова в прагненні стати вільною і демократичною країною.

У свою чергу Гейл висловив підтримку демократичним перетворенням в Молдові, заявивши, що США хотіли б бачити, як уряд разом з громадянським суспільством впроваджує реформи з тим, щоб усі громадяни могли скористатися перевагами економічного зростання та європейської інтеграції.

За статистичними даними, за роки незалежності Молдови США надали фінансову допомогу у розмірі 1,4 мільярда доларів, які були використані на будівництво доріг, реалізацію інфраструктурних та інших важливих для країни проєктів.

Девід Гейл перебуває в Молдові з дводенним візитом, який запланований в рамках його європейського турне.

Фото: ipn.md