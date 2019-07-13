Шторм “Баррі” в штаті Луїзіана: 50 тисяч людей залишилися без світла

Унаслідок тропічного шторму Баррі у штаті Луїзіана 50 000 людей залишилися без електрики

Про це повідомляє The Guardian.

«Майже 50 тисяч людей були позбавлені електропостачання з наближенням шторму до узбережжя штату», - йдеться у повідомленні.

Міські чиновники попередили жителів Нового Орлеану, щоб вони укріпили свої будинки, запаслися їжею та підготувалися до тривалого перебування в приміщенні.

Швидкість вітру циклону Баррі досягла 104 км/год. Метеорологи попереджають, що заливні дощі, ймовірно, спричинять серйозні повені.

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Хоча влада Нового Орлеану утримувалася від оголошення евакуації, туристичні агенції повідомили про виїзд гостей із готелів зранку в п'ятницю. Деякі авіакомпанії, включаючи British Airways, скасували рейси з міста, заплановані на суботу.

Раніше президент США Дональд Трамп запровадив режим надзвичайного стану у штаті Луїзіана, де очікується тропічний шторм "Баррі". Зараз шторм рухається через Мексиканську затоку та наближається до Нового Орлеану.