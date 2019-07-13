На Філіппінах внаслідок землетрусу зруйновані будинки і церкви, 25 поранених

На півдні Філіппін внаслідок землетрусу зруйновані будинки, церкви та інші будівлі, 25 осіб отримали травми.

Про це інформує AFP.

«Двадцять п'ять людей отримали поранення, декілька житлових будинків, церков та інших будівель були пошкоджені, в результаті землетрусу, що змусив мешканців півдня Філіппін залишити свої помешкання вдосвіта», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, землетрус магнітудою 5,8 стався на північно-східному узбережжі острова Мінданао увечері у п'ятницю на глибині 11,8 км.

Епіцентр землетрусу був біля містечка Мадрид на Філіппінах. Вплив землетрусу відчули також у чотирьох сусідніх містах.

Поранені були евакуйовані у районний шпиталь Мадриду, який уник руйнування завдяки своїм бетонним стінам.