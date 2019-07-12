Байден пояснив, чому Путін боїться ідеї лібералізму

Президент РФ Володимир Путін розповідає, що ідея лібералізму, мовляв, «застаріла», тому, що вона насправді потужніша за будь-яку армію світу, вважає потенційний кандидат у президенти США 2020-го року від Демократичної партії Джозеф Байден.

Про це він заявив, виступаючи у четвер у Нью-Йорку з промовою щодо зовнішньої політики, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Володимир Путін намагався сказати собі - і кому-небудь, кого вдалося би обдурити - що, мовляв, ліберальна ідея «застаріла». А все тому, що він розуміє, яку силу містить ця ідея.

Жодна армія у світі не може зрівнятися з електризуючою ідеєю свободи. Вона вільно розповсюджується від особи до особи, перестрибує кордони, мови та культури», - пояснив Байден.

На його думку, США мусять «знову опанувати» цю силу та вести світ за собою, аби відповісти на виклики, які нині постають перед ним постають.

Ексвіцепрезидент США розкритикував зовнішню політику чинного президента Дональда Трампа як таку, яка знищила авторитет Америки у світі та пообіцяв, що його місія натомість полягатиме у відновлені американського лідерства та сили американської дипломатії у світі.

Байден розповів, що для досягнення цієї мети, він збере лідерів демократичних країн світу на глобальний саміт у США.

«Якщо мене оберуть президентом, я організую та проведу у США у перший же рік свого правління глобальний саміт за демократію. Це сприятиме оновленню духу та спільної мети націй вільного світу», - зауважив він.

Байден додав, що «лідери, які приїдуть, мусять бути готовими до співпраці та конкретних зобов’язань до боротьби з корупцією та просування прав людини у своїх країнах». Він також повідомив, що на такий саміт будуть запрошені і лідери громадянського суспільства, які «борються на передовій у своїх країнах».

«Якщо ми не будемо організовувати міжнародні відносини, цей вакуум заповнять інші країни. Або, що ще гірше, їх взагалі ніхто не контролюватиме», - підсумував американський політик.

Джозеф Байден також звернув увагу на загрози від нових технологій, змін клімату, кібервійн, втручання у вибори, наголосивши, що з цими викликами жодна з країн не може справитися поодинці, і саме тому потрібні глобальні альянси.

Основна частина його промови фокусувалася на протидії Китаю.

Байден також застеріг від продовження небезпечної тенденції зростання авторитаризму та націоналізму у світі «не лише у Китаї та Росії, але й серед наших союзників, Туреччини, Угорщини, Філіппін».

Нагадаємо, 11 липня у центрі випускників Міського університету Нью-Йорка потенційний кандидат у президенти США 2020-го року Джозеф Байден виступає з промовою щодо пріоритетів у зовнішній політиці.