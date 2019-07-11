На південному заході Туреччини вогонь знищив 350 гектарів лісу

На південному заході Туреччини, у провінції Мугла, у результаті лісової пожежі знищено 350 га лісу.

Про це заявив міністр сільського і лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі, який прибув на місце події, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У районі Даламан, що в провінції Мугла, у результаті виникнення лісової пожежі постраждало 350 га лісу. В операції з приборкання та взяття вогню під контроль залучено 520 пожежників», - сказав він.

Міністр зазначив, що швидкому поширенню вогню сприяли погодні умови, зокрема температура повітря +37 градусів за Цельсієм, низька вологість повітря на рівні 18% та вітер, сила поривів якого сягає 40 км/годину.

Пожежникам вдалося взяти вогонь під контроль після 17 годин з початку виявлення пожежі - по обіді 10 липня. Операція з приборкання вогню тривала всю ніч та продовжується зараз. Сприятливою для вогнеборців стала зміна погоди – у регіоні пройшов дощ.

Як повідомило місцеве керівництво, постраждалих немає, для убезпечення населення було евакуйовано 34 домогосподарства. Вогнем було пошкоджено один невеликий готель.

Фото: twitter.com/DailySabah