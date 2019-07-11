Кількість жертв зіткнення поїздів у Пакистані зросла до 18

Кількість загиблих у результаті зіткнення поїздів у Пакистані зросла до вісімнадцяти, 67 людей поранено.

Про це повідомляє Anadolu.

«Кількість загиблих в результаті зіткнення пасажирського і товарного поїздів у Пакистані зросла до 18, ще 67 осіб отримали поранення», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомив представник пакистанської поліції Омер Фарук Селамет, в числі поранених - 11 дітей і дев'ять жінок.

У пакистанському місті Садікабад зіткнулися пасажирський і вантажний потяги, з рейок зійшли чотири вагони. Раніше було відомо про десятьох загиблих і 85 поранених у результаті аварії.

Фото: AA