Для Меркель змінили протокол — слухали гімн сидячи
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Під час церемонії зустрічі з військовими почестями прем'єра Данії Метте Фредеріксен в четвер обидві глави урядів слухали державні гімни сидячи.
Нагадаємо, напередодні під час подібної церемонії з фінським колегою Антті Рінне Меркель стало зле – у неї почалося тремтіння.
Для Меркель змінили протокол — слухали гімн сидячи/Фото: DPA
Уперше це сталося на публіці три тижні тому, під час церемонії офіційної зустрічі з новим Президентом України Володимиром Зеленським. Тоді Меркель почувалася дійсно зле та виглядала так, ніби могла знепритомніти. Потім подібне, але не так сильно, сталося, коли вона стояла поруч з президентом ФРН Ф.-В. Штайнмаєром під час представлення нового міністра.
Стан здоров'я канцлерки викликає багато питань. Вона постійно відкидає чутки про хвороби. Тремтіння триває кілька секунд, після чого політик виглядає як завжди.