Аби запобігти новій незручній ситуації, у відомстві канцлера ФРН дещо поміняли протокол церемонії офіційної зустрічі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під час церемонії зустрічі з військовими почестями прем'єра Данії Метте Фредеріксен в четвер обидві глави урядів слухали державні гімни сидячи.

Нагадаємо, напередодні під час подібної церемонії з фінським колегою Антті Рінне Меркель стало зле – у неї почалося тремтіння.

Для Меркель змінили протокол — слухали гімн сидячи/Фото: DPA

Уперше це сталося на публіці три тижні тому, під час церемонії офіційної зустрічі з новим Президентом України Володимиром Зеленським. Тоді Меркель почувалася дійсно зле та виглядала так, ніби могла знепритомніти. Потім подібне, але не так сильно, сталося, коли вона стояла поруч з президентом ФРН Ф.-В. Штайнмаєром під час представлення нового міністра.

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Стан здоров'я канцлерки викликає багато питань. Вона постійно відкидає чутки про хвороби. Тремтіння триває кілька секунд, після чого політик виглядає як завжди.