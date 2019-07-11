Кількість жертв шторму у Греції зросла до семи

Кількість загиблих у результаті негоди на півночі Греції зросла до семи осіб.

Про це повідомляє Ekathimerini.

«Кількість загиблих зросла до семи», - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, судмедексперти мають з'ясувати, чи належить знайдене тіло 62-річного рибалці, який зник безвісти в морській зоні Каллікратейя в середу ввечері.

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Міністр закордонних справ Нікос Дендіас висловив «співчуття і глибоку скорботу» сім'ям і друзям загиблих, а також солідарність з місцевими жителями, заявивши про роботу служб над якнайшвидшим відновленням збитку.

Раніше повідомлялося про шістьох загиблих і десятки поранених у результаті сильних вітрів, що вирують на півночі Греції з учорашнього вечора.