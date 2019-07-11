У Молдові заборонили продаж палива на АЗС duty free

Уряд Молдови затвердив законопроєкт про заборону продажу палива без сплати ПДВ і акцизів на автозаправних станціях на виїзді з Молдови.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Заборона на безмитний продаж палива на автозаправних станціях на виїзді з Молдови забезпечує рівні умови для платників податків, які реалізують пально-мастильні матеріали на всій території країни», - зазначила міністр фінансів Наталія Гаврилиця.

Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду заявила на пресконференції за підсумками засідання уряду, що з 2015 року магазини duty free імпортували товарів на загальну суму близько 157 мільйонів доларів, при цьому 75% цих товарів потрапили до країни контрабандним шляхом, через що було завдано величезної шкоди державному бюджету країни.

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Тим часом, парламент Молдови прийняв у першому читанні закон про закриття з 1 серпня магазинів duty free на в'їзді до країни (магазини на виїзді з Молдови продовжать роботу).