У Молдові заборонили продаж палива на АЗС duty free
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.
«Заборона на безмитний продаж палива на автозаправних станціях на виїзді з Молдови забезпечує рівні умови для платників податків, які реалізують пально-мастильні матеріали на всій території країни», - зазначила міністр фінансів Наталія Гаврилиця.
Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду заявила на пресконференції за підсумками засідання уряду, що з 2015 року магазини duty free імпортували товарів на загальну суму близько 157 мільйонів доларів, при цьому 75% цих товарів потрапили до країни контрабандним шляхом, через що було завдано величезної шкоди державному бюджету країни.
Тим часом, парламент Молдови прийняв у першому читанні закон про закриття з 1 серпня магазинів duty free на в'їзді до країни (магазини на виїзді з Молдови продовжать роботу).