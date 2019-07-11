Туск публічно заперечив знамениту заяву Путіна про розпад СРСР
Про це Туск написав на своїй офіційній сторінці у Twitter
«Розпад Радянського Союзу НЕ був найбільшою геополітичною катастрофою століття. Сьогодні в Грузії я хочу сказати голосно і чітко: розпад СРСР був благословенням для грузин, поляків, українців і всієї Центральної і Східної Європи. А також для росіян», - зазначив Дональд Туск.
Як повідомлялося, у грузинському місті Батумі Дональд Туск 11-12 липня візьме участь в міжнародній конференції високого рівня, присвяченій 10-річному ювілею організації «Східного партнерства».
На цьому форумі разом із Туском візьмуть участь прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас і європейський комісар з гуманітарної допомоги і антикризових заходів Христос Стиліанідіс, а також 8 міністрів закордонних справ держав ЄС та країн-партнерів.