Forbes склав рейтинг найбагатших чиновників і депутатів Росії
Рейтинг російського видання Forbes "Влада і гроші" заснований на даних податкових декларацій за 2018 рік.
Очолив рейтинг доходів держслужбовців і депутатів за версією Forbes Павло Антов - депутат законодавчих зборів Володимирської області і засновник групи компаній "Володимирський стандарт". За даними Forbes, його офіційний дохід за 2018 рік становив близько 10 мільярдів рублів (157 млн доларів).
В цілому перші три місця в рейтингу займають депутати регіональних законодавчих зборів. Серед членів Ради Федерації на першому місці - співвласник "Океанрибфлоту", одного з найбільших рибопромислових підприємств Камчатки, Валерій Пономарьов, який представляє у верхній палаті парламенту Камчатський край (в загальному рейтингу - на 4 місці). Серед депутатів Держдуми на першому місці депутат від "Єдиної Росії" Григорій Анікеєв з доходом понад 2,3 млрд рублів (63 млн доларів). Серед губернаторів перший глава Брянської області Олександр Богомаз. З доходом понад 1 млрд рублів (15,7 млн доларів) він замикає першу десятку списку.
Як зазначає видання, багато учасників потрапили до списку завдяки високому рівню доходів подружжя. Серед найбагатших дружин чиновників і депутатів опинилися і публічні фігури, такі як Тетяна Навка (дружина прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова). Її дохід - 218 мільйонів рублів при офіційному доході всієї родини в 231 мільйон (3,6 млн доларів).
Forbes також підготував окремий рейтинг доходів представників силових відомств. Його очолює заступник міністра оборони Тимур Іванов, доходи сім'ї якого перевищили 130 мільйонів рублів (2 млн доларів). Раніше, у червні 2019-го видання "Проект" обвинуватило сім'ю Іванова в у приховуванні ряду об'єктів елітної нерухомості вартістю в сотні мільйонів рублів. Коментарів його самого поки що не було.