Forbes склав рейтинг найбагатших чиновників і депутатів Росії

У сумі 100 найбагатших чиновників і депутатів Росії за 2018 рік офіційно заробили понад 1 мільярд доларів.

Рейтинг російського видання Forbes "Влада і гроші" заснований на даних податкових декларацій за 2018 рік.

Очолив рейтинг доходів держслужбовців і депутатів за версією Forbes Павло Антов - депутат законодавчих зборів Володимирської області і засновник групи компаній "Володимирський стандарт". За даними Forbes, його офіційний дохід за 2018 рік становив близько 10 мільярдів рублів (157 млн доларів).

В цілому перші три місця в рейтингу займають депутати регіональних законодавчих зборів. Серед членів Ради Федерації на першому місці - співвласник "Океанрибфлоту", одного з найбільших рибопромислових підприємств Камчатки, Валерій Пономарьов, який представляє у верхній палаті парламенту Камчатський край (в загальному рейтингу - на 4 місці). Серед депутатів Держдуми на першому місці депутат від "Єдиної Росії" Григорій Анікеєв з доходом понад 2,3 млрд рублів (63 млн доларів). Серед губернаторів перший глава Брянської області Олександр Богомаз. З доходом понад 1 млрд рублів (15,7 млн доларів) він замикає першу десятку списку.

Як зазначає видання, багато учасників потрапили до списку завдяки високому рівню доходів подружжя. Серед найбагатших дружин чиновників і депутатів опинилися і публічні фігури, такі як Тетяна Навка (дружина прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова). Її дохід - 218 мільйонів рублів при офіційному доході всієї родини в 231 мільйон (3,6 млн доларів).

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Forbes також підготував окремий рейтинг доходів представників силових відомств. Його очолює заступник міністра оборони Тимур Іванов, доходи сім'ї якого перевищили 130 мільйонів рублів (2 млн доларів). Раніше, у червні 2019-го видання "Проект" обвинуватило сім'ю Іванова в у приховуванні ряду об'єктів елітної нерухомості вартістю в сотні мільйонів рублів. Коментарів його самого поки що не було.