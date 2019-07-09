Президент Грузії закликає Путіна не йти на ескалацію через інцидент на "Руставі-2"

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала владу Росії не йти на ескалацію конфлікту у зв'язку з інцидентом на грузинському телеканалі "Руставі-2".

Про це вона заявила у вівторок, повідомляє портал Грузия Online..

"Я закликаю керівництво Росії не піддаватися на ескалацію (через інцидент на "Руставі-2"- ред.). Буде парадокс, якщо сусідня країна відповість на провокування, розпочате за її ж характеристикою «радикальними силами» і цим сприятиме деструктивним цілям. Також хочу наголосити й на тому, що наша мирна політика є єдиним шляхом для збереження стабільності в країні і регіоні", - сказала Зурабішвілі.

Вона також додала, що Грузія історично є символом толерантності, і грузинська влада не допустить, щоб цю традицію було порушено.

Як повідомлялося, ведучий авторської програми "PS" Георгій Габунія в прямому ефірі грузинського каналу "Руставі-2" звернувся до російського президента РФ Володимира Путіна російською мовою, використавши нецензурні висловлювання.

Перші особи Грузії розцінили вчинок журналіста як "провокаційний акт" і "спробу дестабілізації". Гендиректор "Руставі 2" Ніка Гварамія вибачився перед глядачами і обіцяв вжити заходів щодо автора монологу.

Після цього телекомпанія "Руставі 2" тимчасово припинила своє ефірне мовлення.

8 липня стало відомо, що Габунію відсторонили від роботи на два місяці.

З 8 липня Росія у зв'язку з антиросійськими протестами у Тбілісі, які почалися ще до інциденту на "Руставі 2", припинила авіасполучення з Грузією.

9 липня Державна дума РФ прийняла постанову "Про можливі додаткові економічні заходи у зв'язку з антиросійськими провокаціями у Грузії".