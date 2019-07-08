В Ірані стався потужний землетрус, є жертви - ЗМІ
Укрінформ
На півдні Ірану стався землетрус магнітудою 5,7.
Про це повідомляє Express із посиланням на Сейсмологічний центр Ірану.
“Землетрус магнітудою 5,7 стався у південній частині Ірану”, - йдеться у повідомленні.
Місцеві ЗМІ повідомляють про одного загиблого й 4 постраждалих.
Як повідомляє Mirror, землетрус стався неподалік від міста Ахваз у провінції Хузесан, де знаходяться нафтові поля, третіми за величиною у світі.
Також є інформація про руйнування будівель й доріг у кількох сусідніх містах.
Зазнається, що землетрус був також відчутний у сусідньому Кувейті, Іраку й Саудівській Аравії.
Як повідомлялося, 7 липня в Молуккському морі поблизу індонезійського міста Тернате стався землетрус магнітудою 6,9 бала за шкалою Ріхтера.