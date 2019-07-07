На Уралі в РФ через п'яного водія вибухнув бензовоз: троє загиблих

Троє осіб загинули і семеро постраждали при вибуху бензовоза у Свердловській області Росії.

Про це інформує російський портал РБК.

“У Свердловській області бензовоз, що перевозив пальне, з'їхав у кювет і вибухнув. У результаті загинули щонайменше три особи, ще семеро, за уточненими даними, постраждали", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за даними місцевої поліції, водій бензовоза не впорався з керуванням і з'їхав у кювет, після чого машина загорілася.

Велика кількість постраждалих пояснюється тим, що бензовоз перевозив не менше семи людей - вони сиділи просто на цистерні.

За даними експертизи у крові у водія виявлено 0,7 проміле алкоголю. Повідомляється, що госпіталізація йому не знадобилася.

Фото: 66.mchs.gov.ru