Меркель і Макрон розділяють Євросоюз - експрезидент Румунії

Колишній президент Румунії, депутат Європарламенту від партії «Народний рух» Траян Бесеску вважає, що політика Ангели Меркель і Еммануеля Макрона політика розділяє ЄС.

Таку думку він висловив у Facebook за підсумками виборів керівників європейських інституцій, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Гарну Декларацію про солідарність було прийнято на неформальному саміті лідерів ЄС в румунському місті Сібіу! Макрону і Меркель руками Дональда Туска вдалося «вивести» країни Східної Європи зі складу ЄС. Після того, як держави «Старої Європи» створили зону євро і почали затверджувати окремі від східноєвропейських країн бюджети, сьогодні Франція і Німеччина ізолювала східний фланг ЄС шляхом відмови надавати важливі посади в Євросоюзі представникам країн Східної Європи», - написав Бесеску.

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За словами експрезидента Румунії, «Меркель і Макрон провели червону лінію між «Старою Європою» і державами Східної Європи в той момент, коли Євросоюзу як ніколи раніше необхідна солідарність, необхідні політики, здатні активізувати процес інтеграції всіх держав-членів європейської спільноти».

Бесеску особливо наголосив, що у Східній Європі є достатньо політиків, які могли б гідно очолити Європейську Раду або Єврокомісію.