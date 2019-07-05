Парад, що пройшов під знаком Трампа

Репортаж з дійства “Салют Америці” у Вашингтоні

"Раніше так не відзначали День Незалежності", – завів розмову поруч літній чоловік на велосипеді, побачивши на узбіччі групу з бейджами "Press" та камерами. "Раніше не перекривали вулиці військовими вантажівками", – пояснив він, вказавши в напрямку наступного перехрестя. Там, метрів за триста стояли кузов до кузова два тактичних транспортери "Oshkosh" пустельного кольору.

Цього року парад у Вашингтоні був незвичним, бо президент Трамп – всупереч різкій критиці – вирішив додати до нього військового колориту. Він навіть дав окрему назву урочистостям – "Салют Америці", які цього року розтягнулися на цілий день, до пізнього вечора.

Умовно це було три частини масштабного дійства: власне урочиста хода вздовж Національного Молу, промови Трампа з демонстрацією військової техніки, а також грандіозний салют у небі над столицею. Цей перформанс зібрав американців з усіх Сполучених Штатів. Люди приїжджали до столиці на кілька днів, зупинялися в готелях і зранку четверга поступово наповнювали вулиці розпеченого сонцем Вашингтона.

Як дивно не було б, але заходи безпеки 4 липня в центрі столиці не були суворими як для масових зібрань. Десятки тисяч глядачів в одному місці зібрав ранковий парад на Конститьюшенал Авеню, куди люди приходили просто так, без будь-яких перевірок чи металевих рамок. Ця частина урочистостей розпочалася опівдні, хоча глядачі займали місця вздовж узбіч за кілька годин під розжареним сонцем. Тим не менше, це не зіпсувало видовища, в якому було все – від військових із прапорами й парадів оркестрів до виступів дитячих колективів і автопробігу історичних машин. Танки й бронетранспортери не брали участі в параді, вони були представлені як військова інсталяція біля Монументу Лінкольна.

Натомість над натовпом на Національному Молі з'явився надутий Трамп у вигляді пупса – подібний до того, який зустрічав президента США під час його візиту до Лондона. До речі, багато людей на вулицях тримали в руках міні-копії цих пупсів – замість повітряних кульок. Така собі "м'яка" форма протесту.

Не обійшлося в четвер і без ексцесів. Група активістів "проти Трампа" під Білим домом спалила американський прапор на знак незгоди з політикою нинішньої адміністрації. Секретна служба швидко локалізувала інцидент.

Друга частина з промовою Трампа мала розпочатися о шостій вечора. Туди можна було потрапити лише за спеціальними запрошеннями через чекінг-пости. Маленька деталь: для президента була сконструйована спеціальна прозора огорожа, яка відділяла його від народу під час виступу.

У цій зоні була також виставлена обіцяна Трампом військова техніка. Тобто, "мілітаризована" частина параду була розрахована на обмежений контингент із квитками.

Для уявлення й порівняння: танки M1 Abrams, БМП та інша бойова техніка прибули на показ із бойових частин, розташованих неподалік Вашингтона. Військова техніка не була відібраною й підготовленою та не виглядала, як нова з лоском і блиском, як звикли її бачити українці на військових парадах. Це були звичайні потерті одиниці бронетехніки, що перебувають у постійному циклі бойової готовності.

Тим часом, на підході до місця інсталяції стояли численні люди з плакатами "No Tanks", виступаючи проти будь-яких символів агресії на параді Незалежності. Вони наголошували, що танками й ракетами хизуються лише диктатори, а цінності Сполучених Штатів полягають у свободі й демократії.

Виступ Трампа з рештою заходів у другій частині ледь не зіпсувала потужна злива, яка охопила здебільшого центр міста. Втім негода лише ненадовго затримала програму й навіть не скасувала запланованого прольоту сучасної бойової авіації США та президентського "Борту номер один".

Найбільш захопливою частиною масштабного шоу став грандіозний салют, яким традиційно насолоджувалися не тільки мешканці столиці, а й люди в передмістях Вашингтона. Феєрверки відтворювали розмаїття фігур і кольорів, мали різну інтенсивність і траєкторії "розпускання". І це щороку викликає неповторні враження.

Складно сказати, скільки саме було пострілів, але салют тривав близько 35 хвилин. Його інтенсивність була настільки високою, що вже через 20 хвилин після його початку вогняні фонтани ледь пробивалися крізь величезну димну хмару, що утворилася від попередніх залпів.

“Салют Америці” у Вашингтоні

Для мільйонів американців, які цього дня вийшли на вулиці Вашингтона, святкування Дня незалежності не завершилося Четвертим липня. За традицією, це стало лише початком тривалого вікенду, який знаменується вивішеними прапорами, шоу та різними концертами по всій країні.

Ярослав Довгопол. Вашингтон

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