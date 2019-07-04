Анкара звинувачує Washington Post у популяризації тероризму

МЗС Туреччини звинуватив Washington Post у популяризації та поширенні ідей тероризму після того як американське видання опублікувало статтю одного з лідерів Робітничої партії Курдистану (PПK) Джеміля Бийика.

Відповідна заява розміщена на офіційному сайті МЗС Туреччини.

"Один з ватажків РПК, яка офіційно визнана терористичною організацією в багатьох країнах, включаючи США, на рахунках якої смерті десятків тисяч невинних людей, відкрито вдався до пропаганди тероризму, використовуючи Washington Post", - вказано у заяві.

У МЗС Туреччини наголосили, що дії американського видання порушують норми міжнародного права у боротьбі з тероризмом і є застосуванням подвійних стандартів.

"Важливо, щоб між терористичними організаціями не проводилося розмежування. Видання було використане РПК як інструмент терористичної пропаганди, і це суперечить рівню чутливості ставлення до інших терористичних організацій, таких як ІДІЛ та Аль-Каїда", - вказано у заяві.

"Отже, це новий і фатальний приклад лицемірства в боротьбі з тероризмом", - наголошує міністерство.

Як відомо, Робітнича партія Курдистану визнана терористичною організацією в Туреччині, США, країнах ЄС. У листопаді минулого року Суд загальної юрисдикції ЄС не задовольнив позов про виключення Робітничою партії Курдистану з переліку терористичних організацій за позовом, поданим РПК у травні 2014 року.