Єврокомісар Ган назвав корупцію найбільшим викликом для Молдови

Корупція у Молдові є найбільшим викликом, який доведеться долати новому уряду країни.

Про це заявив у Брюсселі єврокомісар Йоганнес Ган, який у середу зустрівся з прем’єр-міністром Молдови Майєю Санду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вдячні за готовність прем’єр-міністра (Санду) просувати найбільш невідкладні реформи, які ми попередньо обговорювали, із спеціальною увагою до деполітизації та зміцнення незалежності державних інституції, особливо – судової влади. Якщо говорити в цілому – у боротьбі проти корупції, яка пустила глибоке коріння у багатьох сферах та інституціях в Молдові. Це, напевно, найбільший виклик, який має подолати уряд», - зауважив єврокомісар.

Він запевнив молдавського прем’єра, що уряд може розраховувати на європейську підтримку - як політичну, так і фінансову.

Єврокомісар також висловив намір провести Раду асоціації ЄС-Молдова «так швидко, як це можливо», але не пізніше початку осені, аби «перезапустити» відносини між ЄС і Молдовою.