У Гаазі громадський транспорт зупинився на кілька годин через страйк

У нідерландському місті Гаага від самого ранку страйкують працівники громадського транспорту – трамваїв, автобусів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу у Гаазі, автобуси і трамваї не ходили з 6 години ранку. Рух відновився близько 12:00.

Співробітники міської транспортної компанії HTM вимагали поліпшення умов праці: збільшення заробітної плати та зменшення навантаження.

Як повідомляв Укрінформ, 28 травня у Нідерландах спостерігався транспортний колапс через оголошений у країні 24-годинний страйк.

Спочатку це були залізничники, згодом до них приєдналися працівники інших видів громадського транспорту - автобусів, трамваїв та метро.

Вони протестували проти підвищення пенсійного віку.

Фото Ірини Драбок