У Гаазі громадський транспорт зупинився на кілька годин через страйк
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Укрінформ
У нідерландському місті Гаага від самого ранку страйкують працівники громадського транспорту – трамваїв, автобусів.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу у Гаазі, автобуси і трамваї не ходили з 6 години ранку. Рух відновився близько 12:00.
Співробітники міської транспортної компанії HTM вимагали поліпшення умов праці: збільшення заробітної плати та зменшення навантаження.
Як повідомляв Укрінформ, 28 травня у Нідерландах спостерігався транспортний колапс через оголошений у країні 24-годинний страйк.
Спочатку це були залізничники, згодом до них приєдналися працівники інших видів громадського транспорту - автобусів, трамваїв та метро.
Вони протестували проти підвищення пенсійного віку.
Фото Ірини Драбок