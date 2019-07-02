Глава ЦВК Молдови подала у відставку
Укрінформ
Голова Центральної виборчої комісії Молдови Аліна Руссу подала у відставку.
Інформацію про це підтвердили у пресслужбі Центрвиборчкому, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Молдові.
Згідно із законодавством, Руссу продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового голови Центрвиборчкому країни.
У своєму короткому коментарі для ЗМІ Руссу зазначила, що пішла у відставку "з особистих мотивів", а її відхід не вплине на процес організації загальних місцевих виборів, запланованих на 20 жовтня цього року.
Раніше у відставку подав один з членів Центральної виборчої комісії - Юріє Чокан.