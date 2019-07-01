Від вибуху на хімзаводі в Китаї загинули дві особи
Укрінформ
Унаслідок вибуху на хімічному заводі на сході Китаю загинули двоє осіб, ще дев’ятеро дістали поранення.
Про це повідомляє Xinhua.
«На хімічному заводі у місті Бенбу, провінція Аньхой на сході Китаю під час порятунку працівника, який потрапив у виробничий резервуар, загинули дві особи, дев'ять зазнали ушкоджень», - повідомили у місцевому підрозділі служби надзвичайних ситуацій.
Як зазначається, працівник компанії опинився у пастці при очищенні недобудованого резервуара. У процесі рятувальної операції у резервуарі стався вибух. Загинули сам працівник та один з рятувальників.
Причини вибуху з'ясовуються.