Від вибуху на хімзаводі в Китаї загинули дві особи

Унаслідок вибуху на хімічному заводі на сході Китаю загинули двоє осіб, ще дев’ятеро дістали поранення.

Про це повідомляє Xinhua.

«На хімічному заводі у місті Бенбу, провінція Аньхой на сході Китаю під час порятунку працівника, який потрапив у виробничий резервуар, загинули дві особи, дев'ять зазнали ушкоджень», - повідомили у місцевому підрозділі служби надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, працівник компанії опинився у пастці при очищенні недобудованого резервуара. У процесі рятувальної операції у резервуарі стався вибух. Загинули сам працівник та один з рятувальників.

Причини вибуху з'ясовуються.