Прем'єр Румунії очолила правлячу партію

Прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчиле обрана головою правлячої Соціал-демократичної партії.

Про це стало відомо за підсумками з'їзду партії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Згідно з оприлюдненими даними, за обрання Денчиле головою проголосувало близько трьох тисяч делегатів з'їзду. Виконавчим головою партії обрано її міністр фінансів Румунії Еуджен Теодорович.

Вибори нового керівництва партії були обумовлені тим, що кілька місяців тому екс-голова партії, колишній керівник нижньої палати парламенту Румунії - Камери депутатів - Лівіу Драгня був засуджений до тюремного ув'язнення за корупцію.