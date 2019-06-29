Прем'єр Румунії очолила правлячу партію

Прем'єр Румунії очолила правлячу партію

Укрінформ
Прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчиле обрана головою правлячої Соціал-демократичної партії.

Про це стало відомо за підсумками з'їзду партії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Згідно з оприлюдненими даними, за обрання Денчиле головою проголосувало близько трьох тисяч делегатів з'їзду. Виконавчим головою партії обрано її міністр фінансів Румунії Еуджен Теодорович.

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Вибори нового керівництва партії були обумовлені тим, що кілька місяців тому екс-голова партії, колишній керівник нижньої палати парламенту Румунії - Камери депутатів - Лівіу Драгня був засуджений до тюремного ув'язнення за корупцію.

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