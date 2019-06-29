Все керівництво Демократичної партії Молдови пішло у відставку
Таке рішення прийнято на проведеному в суботу засіданні національної політичної ради партії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.
«Все керівництво Демократичної партії пішло у відставку. Однак, сама партія залишається потужною політичною силою у Республіці Молдова», - заявив на брифінгу колишній заступник голови партії, екс-прем'єр Павел Філіп.
На засіданні також прийнято рішення про скликання позачергового з'їзду демократів, на якому буде обрано нове керівництво партії, а також затверджено нову програму діяльності політсили. З'їзд пройде 27 липня.
Раніше про свою відставку заявив екс-лідер партії, олігарх Володимир Плахотнюк, який після передачі влади новому коаліційному уряду, таємно покинув територію Молдови.
Представники правлячої коаліції, до складу якої входять Партія соціалістів і політичний блок «ACUM», звинувачують Влада Плахотнюка і окремих лідерів Демпартії у спробі узурпації державної влади.