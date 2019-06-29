Країни G20 змогли затвердити заключне комюніке включно з кліматичним питанням

Після тривалих та напружених переговорів щодо пункту про захист клімату лідери країн Великої двадцятки на саміті в Японії таки погодилися підписати заключне комюніке.

Про це повідомляє DW.

"Лідери країн Великої двадцятки погодилися підписати заключне комюніке у суботу, 29 червня, включно з пунктом про захист клімату під час саміту G20 у японській Осаці, повідомила ", - пише німецьке видання.

Як зазначається, Меркель уточнила, що текст комюніке буде "аналогічним" минулорічному, ухваленому на саміті G20 у Буенос-Айресі. Тоді 19 з 20 членів Великої двадцятки підтримали пункти про захист клімату.

"До останньої хвилини ми обговорювали питання про захист клімату, торгівлі та міграції. Після переговорів, які тривали впродовж днів і ночі, нам вдалося домовитися про заяву 19+1. Згідно з нею, 19 членів зобов'язалися виконувати ті ж самі завдання, що і в Буенос-Айресі", - розповіла Меркель.

Канцлер Німеччини додала, що дотримання пунктів Паризької кліматичної угоди "є незворотнім".

США знову стали єдиними, хто їх не підтримав. На пресконференції президент США Дональд Трамп заявив, що не підтримує пункти Паризької кліматичної угоди, бо "не хоче нищити роботу американських компаній" та "не хоче жертвувати величезними потужностями, які ми вибудовували роками".

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Водночас, крім теми клімату, канцлер Німеччини наголосила на важливості тісної співпраці членів G20 з ООН та іншими міжнародними організаціями у сфері міграційної політики.

Принципу тісної співпраці учасники Великої двадцятки зобов'язалися дотримуватися і у сфері торгівлі. Зокрема, сторони погодилися сприяти "вільній, справедливій, недискримінаційній прозорій торгівлі та хорошому, сталому інвестиційному клімату".

Крім того, у підсумковому комюніке наголошується на необхідності реформування Світової організації торгівлі (СОТ).

Як повідомлялося, з 28 червня в японському місті Осака проходив дводенний саміт країн Великої двадцятки, на якому обговорювалися питання світової економіки та торгівлі, зокрема й торговельні конфлікти, а також захист клімату та криза в Перській затоці.

Після виходу США у 2017 році з Паризької кліматичної угоди на двох останніх самітах G20 Трамп відмовлявся схвалювати формулювання щодо захисту клімату, а тому в заключних деклараціях були зафіксовані розбіжності у поглядах між США та рештою держав G20. Цього року позицію США в питанні захисту клімату перед самітом в Осаці підтримали також Бразилія та Австралія.

Фото: President Sekretary/Laily Rachev.